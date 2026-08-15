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НовостиПолитика15 августа 2026 14:41

На первый прямой рейс из Сирии в Россию проданы почти все билеты

На первый с декабря 2024 года рейс из Дамаска в Москву раскупили почти все билеты
Мария МАМАЕВА
На первый прямой рейс из Сирии в Россию проданы почти все билеты

На первый прямой рейс из Сирии в Россию проданы почти все билеты

Фото: REUTERS.

На первый за последние 1,5 года прямой рейс из Сирии в Россию раскупили почти все билеты. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление авиакомпании Syrian Airlines.

Уточняется, что рейс из Дамаска в Москву запланирован на предстоящее воскресенье, 16 августа. Напомним, что прямое авиасообщение между странами было прекращено в декабре 2024 года из-за ситуации в Сирии.

«Пока еще (идет - прим. ред.) продажа, но уже почти полный рейс. Обратно он улетает так же в воскресенье», - сообщает Syrian Airlines.

В компании подчеркнули, что стороны будут работать над увеличением числа рейсов между Москвой и Дамаском в случае высокого спроса на авиабилеты.

Ранее KP.RU сообщал, что Saudia Airlines планирует возобновить прямые рейсы между Эр-Риядом и Москвой. Как сообщили в Минтрансе РФ, это может произойти уже в сентябре 2026 года.