Оформил инвалидность и боится выходить из дома: Как сложилась жизнь автора хита «Я убью тебя, лодочник» Лебединского в США

Уехавший из России автор хита «Я убью тебя, лодочник» Алексей Лебединский оформил инвалидность в США Фото: Иван ВИСЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Уехавший из России автор хита «Я убью тебя, лодочник» Алексей Лебединский оформил инвалидность в США. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Согласно источнику, Профессор Лебединский теперь будет получать медицинскую помощь по программе Medicare и социальную поддержку по талонам, в том числе для покупки продуктов. У певца была диагностирована клиническая депрессия, он страдает от постоянных панических атак.

У Лебединского также наблюдается агорафобия - певец боится выходить из дома. Сам он жаловался на сильный тремор рук и ног.

Ранее KP.RU сообщал, что Профессор Лебединский рассказал о своей жизни в США. Поседевший и выглядящий не на свой возраст певец поделился подробностями своего недуга. По словам Лебединского, он выходит из дома всего раз в две недели, потому что у него начинаются сильные приступы с зашкаливающим давлением и тряской.