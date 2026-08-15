Первые шаги к возвращению: российские юниоры готовятся покорить международный лёд в Китае

Русские фигуристы готовы к выступлению на турнире ISU. Фото: ИИ

Вечером 17 августа российская делегация юных фигуристов отправится в Китай для участия в этапе юниорской серии Гран-при под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU). Соревнования пройдут в городе Сиань с 20 по 22 августа, сообщила пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР), пишет "КП-Спорт".

В одиночном катании страну представят София Дзепка и Лев Лазарев. В соревнованиях спортивных пар на лёд выйдут два российских дуэта: Полина Шешелева с Егором Карнауховым, а также Мария Фефелова и Артем Валов.

Начиная с сезона-2026/27 Международный союз конькобежцев разрешил отечественным фигуристам выступать на международных соревнованиях, но исключительно в нейтральном статусе. Этап в Сиане станет одним из первых международных стартов для российской сборной после длительного перерыва.

Возвращение российских фигуристов на международную арену стало возможным после того, как в июне 2026 года ISU официально опубликовал условия допуска спортсменов из России и Беларуси к соревнованиям в нейтральном статусе с сезона-2026/27. В июле ISU объявил о распределении квот для российских юниоров на этап в Сиане — по одной лицензии в каждой дисциплине. Ранее, в феврале 2026 года на Олимпиаде в Италии, в нейтральном качестве уже выступили фигуристы Аделия Петросян и Пётр Гуменник. Как отмечает ISU, выступающие в нейтральном статусе спортсмены будут включаться в общий список участников по каждому виду соревнований наравне со всеми остальными.

Ранее KP.RU писал о том, что российские фигуристы официально получили четыре квоты на этап юниорского Гран-при в Китае, а также о том, что ФФККР утвердила состав юниоров на Гран-при в Сиане с Еленой Костылевой и Львом Лазаревым, и о том, что ISU допустил российских и белорусских спортсменов к международным стартам в нейтральном статусе с сезона-2026/27.