Лавров проведет переговоры с главой МИД Ганы Аблаквой Фото: REUTERS.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров проведет переговоры с главой МИД Ганы Сэмюэлем Окудзето Аблаквой в предстоящий понедельник, 17 августа. Об этом говорится в заявлении российского внешнеполитического ведомства.

«Лавров проведет переговоры с Министром иностранных дел Республики Гана <...>, который будет находиться в Москве с рабочим визитом в период с 16 по 19 августа», - говорится в заявлении МИД РФ.

Дипломаты обсудят перспективы развития российско-ганских отношений и наметят практические шаги для дальнейшего укрепления политического диалога. Министры обменяются мнениями по международной и региональной повестке дня, затрагивая тему взаимодействия сторон в ООН. Также по итогам встречи планируется подписание соглашения о безвизовых поездках в страны по дипломатическим и служебным паспортам.

Ранее KP.RU сообщал, что Сергей Лавров провел встречу с главой МИД Таиланда Сихасаком Пхуангкеткеу в Москве. Главной темой переговоров стало развитие двусторонних отношений.