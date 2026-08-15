Генштаб Ирана сообщил, что три летчика сбитых Су-24 попали в плен в Катаре

Истребитель Су-24 ВВС Ирана. Фото: Shahram Sharifi/wikipedia.org

Три иранских летчика, чьи истребители Су-24 были сбиты в ходе боевого вылета, оказались в плену в Катаре. Это произошло еще в марте. Такое заявление сделал глава Комитета по поиску пропавших без вести при Генштабе Вооруженных сил Ирана Мохаммад Багерзаде.

«Джавад Салехи, Абдольмаджид Даштиян и Омран Бехрузиян уже 6 месяцев находятся в плену у катарских военных», - уточнил Багерзаде.

По словам военного, он направил обращение в Международный комитет Красного Креста с призывом как можно скорее посетить пленных летчиков, оценить их физическое состояние и содействовать их освобождению. Он также отметил, что власти Катара до сих пор не предоставили пилотам возможность связаться с родными и иранскими властями.

Напомним, что силы Ирана и США продолжают вести борьбу за контроль над Ормузским проливом. Недавно сайт KP.RU опубликовал свежие данные, что сейчас происходит в морском пути.