Три гола в офсайде и одна точка: как ЦСКА вырвал победу у неуступчивого «Факела»

ЦСКА одержал победу. Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press/Global Look Press

В домашнем поединке четвёртого тура Российской Премьер-лиги московские армейцы одержали минимальную победу над воронежским «Факелом» — 1:0. Единственный мяч был забит с одиннадцатиметровой отметки на 71-й минуте — Иван Обляков уверенно реализовал пенальти. При этом на 17-й минуте судьи отменили гол Тамерлана Мусаева, а гости трижды поражали ворота хозяев, однако все три взятия ворот были отменены из-за положений вне игры, пишет "КП-Спорт".

С приходом Дмитрия Игдисамова на пост главного тренера ЦСКА не знает поражений в чемпионате: на счету команды четыре победы и две ничьи. Назначение 39-летнего специалиста состоялось в начале мая 2026 года после увольнения швейцарца Фабио Челестини. Воронежцы же пока не могут одержать победу в официальных матчах текущего сезона, потерпев три поражения и один раз сыграв вничью.

По итогам четырёх туров ЦСКА с восемью очками расположился на второй строчке турнирной таблицы РПЛ. «Факел» с одним баллом замыкает таблицу на 16-й позиции. В следующем туре чемпионата армейцы 22 августа примут столичный «Локомотив», а днём ранее, 18 августа, в рамках второго тура группового этапа «пути РПЛ» Кубка России дома встретятся с тольяттинским «Акроном». «Факел» в тот же день в Кубке сыграет на выезде с грозненским «Ахматом», а 22 августа воронежцы примут «Оренбург» в домашнем матче чемпионата.

Приход Дмитрия Игдисамова на пост главного тренера ЦСКА был официально оформлен 1 июня 2026 года — соглашение рассчитано на два года с возможностью продления. До этого специалист работал с молодёжной командой армейцев, которую привёл к чемпионству в Молодёжной футбольной лиге в 2024 году и к серебряным медалям в 2025-м. Предсезонная подготовка ЦСКА складывалась непросто — в семи товарищеских матчах команда не одержала ни одной победы. В первых турах РПЛ армейцы сыграли вничью с «Крыльями Советов» (1:1) и «Ростовом» (0:0). «Факел», вернувшийся в Премьер-Лигу после года в Первой лиге, на старте чемпионата уступил махачкалинскому «Динамо» (1:2) и «Краснодару» (2:3), не набрав ни одного очка. Как отмечал главный тренер воронежцев Олег Василенко, команда «строится с нуля».

Ранее KP.RU писал о том, что ЦСКА официально утвердил Дмитрия Игдисамова в должности главного тренера, а также о том, что перед стартом сезона армейцы не одержали ни одной победы на сборах, а Игдисамова критиковали и пророчили увольнение, и о том, что в Кубке России «Факел» уступил московскому «Динамо» со счётом 0:1.