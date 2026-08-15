Кадыров заявил об отправке новой группы добровольцев из Чечни в зону СВО Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В зону проведения специальной военной операции из Чечни была отправлена новая группа добровольцев. Об этом заявил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

«Очередная группа добровольцев отправилась из Чеченской Республики в зону проведения специальной военной операции для выполнения поставленных задач», - написал он в личном Telegram-канале.

Перед вылетом бойцы из Чечни собрались на территории Международного аэропорта Грозный. Проводил добровольцев председатель правительства республики Магомед Даудов. В зоне СВО бойцы присоединятся к спецназу «Ахмат».

Ранее KP.RU сообщал, что Кадыров показал кадры ликвидации пехоты ВСУ на Харьковском направлении. Участие в ликвидации боевиков киевского режима принимали бойцы группы «Охотник» 204-го полка спецназа «Ахмат» во взаимодействии с 1431-м мотострелковым полком.