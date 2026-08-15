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НовостиПолитика15 августа 2026 16:20

FT: ВСУ израсходовали ракеты-перехватчики для ЗРК Patriot

Украина израсходовала ракеты-перехватчики, переданные ей США
Мария МАМАЕВА
FT: ВСУ израсходовали ракеты-перехватчики для ЗРК Patriot

FT: ВСУ израсходовали ракеты-перехватчики для ЗРК Patriot

Фото: REUTERS.

Вооруженные силы Украины израсходовали ракеты-перехватчики для зенитного ракетного комплекса Patriot. Об этом сообщает издание Financial Times.

«Украинские чиновники заявили, что страна уже израсходовала то небольшое число перехватчиков, которые предоставил Вашингтон, в течение последних недель», - говорится в материале.

Уточняется, что расчеты ПВО Украины «были бессильны» во время отражения недавних ударов из-за недостатка ракет для пусковых установок Patriot.

Ранее KP.RU сообщал, что Украина столкнулась с критической нехваткой ракет-перехватчиков PAC-3 Patriot для американских ЗРК. Как заявило издание The Spectator, это может привести к поражению Киева в конфликте, поскольку недостаток ракет делает воздушное пространство страны беззащитным перед баллистическими ударами.