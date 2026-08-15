Судоходству на Рейне в ФРГ грозит полная остановка из-за низкого уровня воды. Фото: Malte Ossowski/SVEN SIMON/GLOBAL LOOK PRESS

Судоходство на реке Рейн в Германии оказалось под угрозой полной остановки из-за низкого уровня воды. Об этом сообщает телеканал NTV.

«Рекордно низкий уровень воды в Рейне, образовавшийся после нескольких недель засухи, уже привел практически к полной остановке внутреннего судоходства», - говорится в материале.

Уточняется, что на одной из ключевых измерительных станций уровень воды в реке опустился до 6 сантиметров, что стало новым и абсолютным антирекордом. Как считают эксперты, Германия может столкнуться с потерями ВВП в размере до 0,2% из-за снижения судоходства по Рейну.

Ранее KP.RU сообщал, что аномальная жара и засуха на реке привели к застреванию судов и вынудили ФРГ остановить судоходство. Уровень воды в Рейне этим летом упал до самого низкого уровня за восемь лет.