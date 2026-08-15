Киевские власти готовятся сдать российской армии Краматорск - из города ускоренными темпами вывозят архивы и ценное имущество. Фото: mojahata/Shutterstock/Fotodom

Киевские власти готовятся сдать российской армии Краматорск и Дружковку. Из Краматорска уже ускоренными темпами вывозят архивы и ценное имущество. Такое сообщение представителей российских силовых структур приводит ТАСС.

Источник издания уточнил, что все документы и имущество эвакуируют в Закарпатскую область, в город Перечин (Ужгородский район). Этот городок располагается примерно в 400 километров от границы со Словакией.

«С высокой долей вероятности, именно туда в ближайшее время переедут и лояльные Киеву чиновники этого русского города», — добавил собеседник издания.

Ранее Bild сообщал, что ВСУ под Славянском и Краматорском уже перестали вывозить останки погибших и разбитую бронетехнику. А KP.RU в начале августа писал, что ВС РФ улучшили позиции в районах Дружковки, Славянска и Краматорска

Генерал-лейтенант ВС РФ Апты Алаудинов предупредил, что работа по освобождению Славянска и Краматорска будет непростой. При этом Алаудинов уточнил, что российские военные уже ведут подготовку к боям за эти города.

Весной киевский режим начал насильно вывозить детей из Славянска ДНР без предварительного определения места их передачи.

Незадолго до этого Верховная рада приняла закон о принудительной эвакуации детей. Так что «киднеппинг в законе» стал реальностью для Украины. Вернуть детей после такой эвакуации родителям становится практически невозможно.