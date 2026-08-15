Умер Ник Джозеф, актер из фильма «Звездные войны»

Умер британский актер Ник Джозеф Фото: СОЦСЕТИ.

Умер Ник Джозеф, британский актер, сыгравший второстепенную роль в фильме «Звездные войны. Эпизод IV: Новая надежда». На момент смерти ему было 73 года. Об этом сообщает издание Daily Mail со ссылкой на близкого друга Джозефа Рика Стэнли.

«По заявлению близкого друга, Ник Джозеф «внезапно ушел из жизни», - говорится в статье.

Подробностей о причине смерти актера не сообщается.

Ник Джозеф сыграл в фильме «Звездные войны», исполнив роль майора Архула Хекстрофона, передающего медали принцессе Лее во время церемонии награждения Люка Скайуокера и Хана Соло в заключительной сцене кинокартины. Он также снимался в сериалах «Жители Ист-Энда», культовых проектах «Доктор Кто» и «Шпион, который меня любил».

Персонаж Ника Джозефа (на заднем плане) передавал медали принцессе Лее во время церемонии награждения Люка Скайуокера и Хана Соло в картине «Звездные войны. Эпизод IV: Новая надежда» (1977) Фото: кадр из фильма.

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