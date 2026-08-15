Сколько кукурузы можно съесть без вреда для здоровья: ответила диетолог

Диетолог Филатова посоветовала съедать не больше одного початка кукурузы в день Фото: Олег УМАРОВ. Перейти в Фотобанк КП

Не стоит переедать вареную кукурузу, поскольку она имеет свои особенности и нюансы. Об этом «Газете.Ru» рассказала диетолог Светлана Филатова.

«Оптимальная разовая порция вареной кукурузы для здорового человека составляет 150–200 граммов, что эквивалентно одному среднему початку или примерно одному стакану очищенных зерен», — сказала она.

Врач уточнила, что в 100 граммах продукта содержится около 19–21 грамма углеводов, преимущественно крахмала, поэтому один початок весом 150 грамм дает организму порядка 30 граммов углеводов, что соответствует двум хлебным единицам — физиологической норме на один прием пищи.

Телеканал «Царьград» предупредил, что людям с аллергией и системным воспалением следует употреблять вареную кукурузу с осторожностью. Также вместе с этим продуктом нужно умеренно потреблять соль, так как ее избыток может неблагоприятно отражаться на деятельности почек, вызывая отечность.