В Google Maps название одной из улиц под Лондоном отобразилось на русском языке Фото: REUTERS.

В онлайн-сервисе Google Maps название одной из улиц в деревне Финчемпстед к западу от Лондона отобразилось на русском языке для англоязычных пользователей. Об этом сообщает издание Bracknell News.

Речь идет об улице Биллинг-авеню в британском Финчемпстеде. Город состоит из разных домов, большинство из которых были построены для использования в качестве социального жилья.

«В Google Street View Биллинг-авеню отображается как «Биллинг авеню» - на русском языке, в котором используется кириллица», - сообщает издание.

При этом название улицы при использовании сервиса Google Maps не отображается вовсе. Представители компании также пока не комментировали ошибку в работе сервиса.

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