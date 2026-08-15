Стало известно, какие экзотические фрукты и растения можно вырастить в средней полосе

Биолог Слынько: в средней полосе России можно вырастить батат и инжир Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

Понятие «экзотический» в контексте фруктов и овощей не всегда означает «невозможный». Об этом «Газете.Ru» сообщила биолог Елена Слынько.

«Сегодня в средней полосе России вполне успешно выращивают арбузы, дыни, батат, спаржу, физалис, бамию, момордику, пепино, кивано и даже некоторые сорта инжира», — сказала она.

По ее словам, при использовании теплиц и современных агротехнологий удается получать урожай и более теплолюбивых культур. Климат постепенно меняется, вегетационный период становится длиннее, поэтому возможности садоводов действительно расширяются.

360.ru рассказал, что в стране замечен резкий рост спроса на товары для строительства и садоводства. Заказы саженцев, рассады и корней растений на одном из популярных маркетплейсов выросли более чем в восемь раз, а солнечных и ветряных электростанций — в 2,6 раза.