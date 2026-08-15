За день над регионами России сбиты 180 беспилотников ВСУ

В течение дня над регионами РФ перехвачены и уничтожены 180 украинских БПЛА Фото: Минобороны РФ.

Министерство обороны Российской Федерации сообщило количество ликвидированных за день 15 августа над регионами страны украинских дронов. По данным ведомства, в течение дня над регионами РФ перехвачены и уничтожены 180 украинских БПЛА. Информацию Мо РФ опубликовало в канале в Мах.

«В период с 8.00 до 20.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 180 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», - пояснили в Минобороны.

В ведомстве уточнили, что украинское беспилотники успешно ликвидировали над территориями Белгородской, Орловской, Курской, Брянской, Ленинградской, Тульской, Калужской, Ростовской, Новгородской, Рязанской областей. Также беспилотники были перехвачены бойцами ВС РФ над землями Республики Крым и над акваторией Черного моря.

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