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НовостиПроисшествия15 августа 2026 18:00

Один из пострадавших при пожаре на стройке в Омске умер в реанимации

Госпитализированный после пожара на стройке в Омске умер в реанимации из-за полученных ожогов
Мария МАМАЕВА
Один из пострадавших при пожаре на стройке в Омске умер в реанимации

Один из пострадавших при пожаре на стройке в Омске умер в реанимации

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Один из пострадавших, которые были госпитализированы после пожара на стройке в Омске, умер от полученных ранений в реанимации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу СУ Следственного комитета РФ по Омской области.

«Мужчина, который был госпитализирован в реанимацию, скончался», - говорится в сообщении.

Напомним, что пожар произошел в Омске на месте строящегося доме утром в субботу, 15 августа. По предварительным данным, причиной ЧП стало возгорание утеплителя в ходе сварочных работ. По факту произошедшего СК была начата проверка.

Как сообщал KP.RU, всего в результате ЧП пострадало 11 человек. Восемь из них получили ожоги от 20 до 90 процентов тела. Все они были помещены в реанимацию.

В СК РФ по региону также уточнили, что все пострадавшие были строителями-подрядчиками и являлись гражданами Узбекистана.