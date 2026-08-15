Один из пострадавших при пожаре на стройке в Омске умер в реанимации Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Один из пострадавших, которые были госпитализированы после пожара на стройке в Омске, умер от полученных ранений в реанимации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу СУ Следственного комитета РФ по Омской области.

«Мужчина, который был госпитализирован в реанимацию, скончался», - говорится в сообщении.

Напомним, что пожар произошел в Омске на месте строящегося доме утром в субботу, 15 августа. По предварительным данным, причиной ЧП стало возгорание утеплителя в ходе сварочных работ. По факту произошедшего СК была начата проверка.

Как сообщал KP.RU, всего в результате ЧП пострадало 11 человек. Восемь из них получили ожоги от 20 до 90 процентов тела. Все они были помещены в реанимацию.

В СК РФ по региону также уточнили, что все пострадавшие были строителями-подрядчиками и являлись гражданами Узбекистана.