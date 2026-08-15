Названы опасные последствия запущенного кариеса

Хирург Барсегян: невылеченный зуб ежедневно отравляет весь организм Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Запущенный зуб является угрозой для всего организма. Об этом «Газете.Ru» рассказал хирург Севак Барсегян.

Он отметил, что из-за хронической инфекции в корнях зуба в кровь постоянно поступают бактерии и продукты их жизнедеятельности. Это постоянная интоксикация, которую организм вынужден каждый день нейтрализовывать.

«Иммунная система работает на пределе, а ее ресурсов на борьбу с другими угрозами остается все меньше. Недолеченный зуб «отвлекает» защитную систему на себя, ослабляя ее способность противостоять другим заболеваниям. В результате человек чаще болеет, хуже восстанавливается после инфекций, а любые воспаления протекают тяжелее», — сказал специалист.

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