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НовостиВ мире15 августа 2026 18:32

Профессор Веломски: Передача Польшей ракет ВСУ раскроет неверие в угрозу РФ

Профессор Веломски заявил, что Польша не передала бы Украине ни одной ракеты Patriot, если бы верила в реальность российской угрозы
Мария МАМАЕВА
Профессор Веломски: Передача Польшей ракет ВСУ раскроет неверие в угрозу РФ. Фото: Global Look Press/Mikolaj Barbanell

Профессор Веломски: Передача Польшей ракет ВСУ раскроет неверие в угрозу РФ. Фото: Global Look Press/Mikolaj Barbanell

Передача Польшей ракет для Patriot Вооруженным силам Украины раскроет неверие Варшавы в реальность якобы существующей российской угрозы. Об этом заявил профессор Варшавского университета Адам Веломски.

«Если правительство Дональда Туска в ближайшее время задаром отдаст Украине ракеты для Patriot, значит, оно признает, что все эти разговоры о российской угрозе - сказки», - написал он в социальной сети X.

Как заявил Веломски, если бы такая угрозы была реальной, Польша не передала бы Украине ни одной ракеты. Профессор подчеркнул, что правительство Туска лишь использует нарратив о якобы угрозе России, чтобы сплотить жителей страны вокруг власти.

Ранее KP.RU сообщал, что Польша рассматривает возможность передачи Украине новой партии зенитных ракет Patriot. Варшава якобы в первую очередь рассматривает такой шаг через "призму национальной безопасности" самой республики.