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НовостиЗдоровье15 августа 2026 19:07

От слепоты до деменции: чем на самом деле грозит повышенное давление

Гериатр Остапенко: гипертония способна нарушить работу почек и глаз
Валентина БРЫКАЛИНА
Гериатр Остапенко: гипертония способна нарушить работу почек и глаз

Гериатр Остапенко: гипертония способна нарушить работу почек и глаз

Фото: Shutterstock.

Артериальная гипертония — самое распространенное сердечно-сосудистое заболевание и один из главных факторов риска развития множества болезней. Об этом aif.ru сообщила врач-гериатр Валентина Остапенко.

"Артериальная гипертония, если она не контролируется, не только повышает риски инфарктов и инсультов, но и плохо влияет на функцию почек, сетчатку глаз, может увеличивать риск деменции", - сказала врач.

По ее словам, прежде чем начинать терапию, важно правильно выбрать целевое артериальное давление.

Life.ru рассказал, что артериальная гипертония остается одним из самых частых недугов среди россиян, при этом многие пациенты не знают о своей проблеме или не придают ей значения. В России повышенное давление рассматривают не как временный фактор риска, а как полноценное заболевание, требующее постоянного внимания.