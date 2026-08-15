«Птички летают стаями»: в Минобороны РФ с иронией прокомментировали удары по объектам ВСУ

Минобороны: БПЛА «Герань» ВС России летают стаями для ударов по целям на Украине Фото: Григорий КУБАТЬЯН. Перейти в Фотобанк КП

Министерство обороны России прокомментировало удары беспилотников «Герань» по целям на территории Украине, которые используются в интересах ВСУ. Как отметили в пресс-службе российского ведомства, они «летают стаями».

«Наши «птички» летают стаями», - говорится в публикации Минобороны.

Ведомство также опубликовало видео ударов по целям противника. Как сообщили в министерстве, расчеты «Гераней» отработали по объектам ВСУ на территории Черниговской области Украины. Среди них были газораспределительная станция и подстанция 110 киловольт, а также место хранения ударных БПЛА и пункт подготовки к их запуску.

Ранее KP.RU сообщал, что Вооруженные силы России при помощи «Гераней» сжимают последнюю водную артерию противника, нанося удары по Дунайским портам. Российскими военными были поражены порты Рени и Измаил, где базируются остатки украинского флота.