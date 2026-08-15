Врач раскрыла риски голодных диет

Эндокринолог Тананакина: голодная диета может вызвать интоксикацию Фото: Shutterstock.

Некоторые заболевания могут снижать переносимость голода, а длительный отказ от еды при диабете первого типа может грозить интоксикацией. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-эндокринолог Наталия Тананакина.

Она уточнила, что при гипертиреозе щитовидная железа вырабатывает слишком много гормонов и обмен веществ ускоряется. Организм расходует энергию быстрее, поэтому запасы «топлива» могут заканчиваться раньше.

«Еще одной причиной может быть болезнь Аддисона — состояние, при котором надпочечники вырабатывают недостаточно гормонов, в том числе кортизола. На этом фоне могут появляться выраженная слабость и тошнота, которые способны усиливаться при недостатке пищи», – отметила специалист.

По ее словам, людям с сахарным диабетом первого типа длительное голодание опасно не только плохим самочувствием. При недостатке глюкозы организм активно расщепляет жиры, что может привести к образованию большого количества кетоновых тел и развитию диабетического кетоацидоза, при котором в крови накапливаются токсичные вещества, добавила врач.

aif.ru ранее сообщил, что интервальное голодание полезно не только для похудения и оздоровления организма, но и для омоложения мозга.