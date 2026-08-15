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НовостиОбщество15 августа 2026 19:27

Стало известно, вернется ли летняя погода в Москву

Синоптик Позднякова пообещала возвращение теплой погоды в Москву с понедельника
Валентина БРЫКАЛИНА
Синоптик Позднякова пообещала возвращение теплой погоды в Москву с понедельника

Синоптик Позднякова пообещала возвращение теплой погоды в Москву с понедельника

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Москве с 16 августа возможна температура 25-27 градусов тепла. Об этом «Ленте.ру» сообщила синоптик Татьяна Позднякова.

«Жары тридцатиградусной не будет, а плюс 25-27 градусов уже, возможно, и 16 августа, и на следующей неделе. Так что с летом, как говорится, прощаться еще рано», — сказала она.

По словам метеоролога, еще летняя погода с температурой даже выше климатической нормы может порадовать жителей столичного региона во второй половине августа.

Ранее News.ru рассказал, что температура воды в естественных водоемах столицы, то есть в реках, озерах, прудах, составляет 15–16 градусов. На юге и востоке Подмосковья вода теплее - плюс 18–20 градусов. На севере и западе столичного региона температура в водоемах уже опустилась до плюс 14–15 градусов.