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НовостиОбщество15 августа 2026 19:54

Россиян предупредили об обмане при покупке путевок в детские лагеря

Доцент Щербаченко: мошенники используют фейковые сайты детских лагерей
Валентина БРЫКАЛИНА
Доцент Щербаченко: мошенники используют фейковые сайты детских лагерей

Доцент Щербаченко: мошенники используют фейковые сайты детских лагерей

Фото: EAST NEWS.

Злоумышленники создают фейковые сайты детских лагерей, привлекая родителей слишком выгодной стоимостью путевки, но, получив оплату, они исчезают. Об этом NEWS.ru заявил доцент Петр Щербаченко.

"В интернете все чаще появляются фейковые сайты и страницы популярных детских лагерей. Злоумышленники привлекают родителей слишком выгодными предложениями — стоимость путевок может быть в несколько раз ниже обычной", - сказал он.

По его словам, при этом оплату мошенники предлагают перевести на банковскую карту частного лица. После получения денег такие страницы исчезают вместе с "продавцами".

Эксперт рекомендовал бронировать путевки в детский лагерь только через официальные сайты.

Как писал сайт KP.RU, аферисты постоянно придумывают что-то новое, подстраиваются под информационные поводы, тестируют свежие легенды. Однако зачастую они используют одни и те же сценарии. Наверное, потому, что они до сих пор работают.