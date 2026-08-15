«Евросоюз – не приоритет»: Эрдоган заявил, что Европа окажется в проигрыше

Эрдоган заявил, что вступление в ЕС не является для Турции приоритетом. Фото: Turkish presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вступление Турции в Евросоюз - не является сколько-нибудь значимым приоритетом для Анкары. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время своего интервью катарскому телеканалу Al Jazeera.

Президент Турции при этом отметил явное нежелание стран Европы видеть Турцию в рядах членов ЕС. Именно поэтому, по его мнению, они и не показывают никакой готовности к этому событию. Однако проигравшей стороной в итоге окажутся именно европейские страны.

«Европа, судя по всему, не желает вступления Турции в ЕС. Для Анкары это не приоритет, а от отсутствия Турции в рядах ЕС проигрывает именно Европа», - отметил Эрдоган.

Турция является страной-кандидатом на вступление в ЕС с 1999 года. Хотя в 2005 году начались было переговоры о членстве страны в объединении, вскоре после этого они были фактически заморожены. Как писал KP.RU Еврокомиссия по-прежнему находится в тупике насчет принятия решения о вступлении Турции в Евросоюз. Представителей комиссии смущает ряд проблем, которые никак не решит Анкара

А глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что Турция в глубине души понимает, что ее никогда не примут в Евросоюз.