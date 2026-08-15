Лидер группы «Звери» заявил, что коллектив больше не будет выпускать новые песни Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Лидер и основатель группы «Звери» Рома Зверь (настоящее имя Роман Билык) заявил, что коллектив больше не будет выпускать новые песни. По словам музыканта, команда завершила дискографию. Об этом он сообщил во время концерта в «Лужниках».

«Дискография группы «Звери» официально завершена. Последний альбом вышел в 2024 году, и называется он «Фолк». Спасибо вам большое!» - высказался артист.

Билык также поблагодарил всех музыкантов, звукорежиссеров и других людей, принимавших участие в записи альбомов. Также певец выразил благодарность фанатам, которые слушали музыку группы.

Ранее KP.RU сообщал, что Рома Зверь сообщил дату последнего концерта группы «Звери». Он также заявил, что коллектив намерен приостановить свою деятельность и уйти в творческий отпуск до 2027 года.