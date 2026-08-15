В Москве приземлился первый прямой рейс из египетского Эль-Аламейна Фото: REUTERS.

Первый прямой рейс из египетского Эль-Аламейна прибыл в Москву 15 августа. Об этом говорится в заявлении пресс-службы Министерства транспорта России.

«Открыт еще один авиамаршрут: в Москву прилетел первый борт из египетского Эль-Аламейна», - сообщает ведомство.

Рейс из Эль-Аламейна в Россию был выполнен египетской авиакомпанией Air Cairo, разрешение на осуществление полетов по маршруту которой было выдано Росавиацией. Самолет приземлился в столичном аэропорту «Шереметьево».

Как подчеркнули в Минтрансе, ведомство совместно с Росавиацией продолжают сотрудничество с Египтом, развивая авиаперевозки между странами.

Ранее KP.RU сообщал, что почти все билеты были раскуплены на прямой рейс из Сирии в Россию, который станет первым за последние 1,5 года. Прямое авиасообщение между странами было прекращено в декабре 2024 года.