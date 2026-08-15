Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мен предложил КНДР начать переговоры о мире

Южная Корея предложила КНДР вернуться к переговорам о мире. Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мен выступил с заявлением. Он предложил КНДР начать прямой диалог о мире для того, чтобы урегулировать ситуацию, сложившуюся на Корейском полуострове. Об этом сообщает Yonhap.

Ли Чжэ Мен заявил, что считает необходимым заключить полноценный мир с северным соседом, который должен прийти на смену перемирию. Оно, напомним, действует уже более 70 лет – с момента прекращения Корейской войны в 1953 году.

«Давайте отложим в сторону угрозы друг другу и начнем диалог, чтобы положить конец этой затяжной войне», - заявил президент Южной Кореи во время церемонии, посвященной 81-й годовщине освобождения Кореи от японской колонизации.

Ли Чжэ Мен сказал, что считает своей целью «заменить нестабильную систему перемирия режимом мира» и предложил сформировать многоуровневую систему безопасности, которая могла бы способствовать предотвращению новых обострений. При этом Одной из тем переговоров южнокорейский лидер считает прекращение наращивания ядерного потенциала КНДР.

Ранее KP.RU писал, что Северная Корея провела испытания стратегических крылатых ракет. Лидер страны Ким Чен Ын по видео наблюдал за испытаниями крылатых ракет с эсминца.

Позднее Северная Корея также провела пуск баллистической ракеты, и это не на шутку разозлило США и Украину.

А в Южной Корее из-за этого запуска созвали экстренное совещание по безопасности.