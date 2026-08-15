NYT: страны у границ РФ не доверяют ФРГ и Франции представлять их интересы Фото: Елена КРИВЯКИНА. Перейти в Фотобанк КП

Ряд европейских стран выражают сомнение в том, что Германия и Франция смогут адекватно отстаивать их позиции на возможных переговорах по Украине. Об этом со ссылкой на трех европейских представителей сообщает газета The New York Times.

«Некоторые менее крупные государства, особенно те, что граничат с Россией и Украиной, такие как страны Балтии и Венгрия, не полностью доверяют Германии и Франции», — говорится в сообщении.

Как пишет издание, Париж, Берлин и Лондон прорабатывают альтернативный переговорный план, опасаясь, что президент США Дональд Трамп оставит их «за бортом». Лондон же, где недавно сменился премьер-министр, занимает более сдержанную позицию, не желая рисковать отношениями с американским лидером.

Как неоднократно отмечала российская сторона, европейские державы выступают не в роли незаинтересованных посредников, а имеют прямую выгоду от военного «поражения» Москвы.

При этом в МИД РФ акцентировали: Москва готова к переговорам по Украине при зрелом подходе Запада.