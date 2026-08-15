Более 60 человек в Таджикистане могли быть намеренно заражены ВИЧ: что известно

В Душанбе задержали 10 подозреваемых в умышленном заражении людей ВИЧ Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В столице Таджикистана, городе Душанбе, задержаны 10 человек. Их подозревают в умышленном распространении ВИЧ-инфекции среди других граждан. Об этом сообщили в местном УМВД.

«Только за текущий год сотрудниками столичной милиции были задержаны 10 человек, подозреваемых в заражении других граждан ВИЧ», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Как сообщили в полиции, число возможных пострадавших от действий задержанных может превышать 60 человек.

В отношении каждого из 10 задержанных возбуждено уголовное дело по статье 125 УК Таджикистана. Документы уже переданы в суд. В случае вынесения обвинительного приговора фигурантам грозит от 3 до 10 лет тюрьмы.

Согласно статистике Республиканского центра по профилактике и борьбе со СПИДом, на 2025 год в Таджикистане насчитывается более 13 тысяч ВИЧ-инфицированных граждан.

Как ранее писал KP.RU, в России впервые за 10 лет вдвое снизился уровень заболеваемости ВИЧ-инфекцией.