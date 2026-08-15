Бывший профессор Кембриджа найден мёртвым в Лондоне после обвинений в плагиате. ФОТО: IMAGO/Zoonar.com/Êrik Lattwein/www.imago-images.de/Global Look Press

Бывший профессор Кембриджа Джейсон Ардей найден мертвым в своем доме на юге столицы Великобритании. Ранее он подал в отставку на фоне обвинений в плагиате. Об этом пишет газета The Guardian со ссылкой на лондонскую полицию.

Обстоятельства смерти не уточняются, однако полиция не видит в ней криминала.

«Джейсон подвергался кампании постоянных оскорблений более трех лет с тех пор, как он принял должность профессора в Кембриджском университете, со стороны тех, кто не жалел усилий, чтобы подорвать его авторитет», — говорится в сообщении.

Ранее Ардей оказался в эпицентре скандала, когда The Daily Telegraph обнаружила в его докторской диссертации более 100 заимствований из работы студентки Брунельского университета, выпущенной на шесть лет раньше. Несмотря на отрицание обвинений, ученый столкнулся с волной критики в соцсетях. В итоге Ардей принял решение уйти в отставку.

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