Скончалась последняя жившая в Аргентине ветеран Великой Отечественной войны

В Аргентине скончалась последняя в стране 95-летняя ветеран ВОВ. Фото: Oncewaslost1/Shutterstock/Fotodom

В возрасте 95 лет ушла из жизни Мария Кадар, последний ветеран Великой Отечественной войны, проживающий в Аргентине. Об этом информирует посольство РФ в Буэнос-Айресе.

«С болью в сердце узнал о кончине единственного проживавшего в Аргентине ветерана Великой Отечественной войны Марии Степановны Кадар. Это глубокая утрата, в том числе для многочисленной российской диаспоры», — говорится в сообщении.

Посол Дмитрий Феоктистов заявил, что Кадар являлась воплощением силы духа и искренней любви к России.

Мария Кадар родилась в марте 1931 года в Центрально-Черноземной области РСФСР. В военные годы ее вместе с матерью эвакуировали в Свердловскую область, где она трудилась на лесозаготовках и в колхозе. Ее отец погиб в 1943 году на Курской дуге. В октябре 2021 года, уже в возрасте 90 лет, Кадар приняла российское гражданство.

Ранее на 105-м году жизни скончался ветеран Великой Отечественной войны из Сочи Павел Сюткин.