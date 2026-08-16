Россиян предупредили о возможном росте соцвыплат: вот условие

Машаров: из-за повышения МРОТ могут увеличиться некоторые социальные пособия Фото: Shutterstock.

Запланированное на 2027 год повышение МРОТ может привести к росту ряда выплат. Так, могут вырасти отпускные, командировочные и отдельные социальные пособия. Об этом в беседе с РИА Новости напомнил член комиссии Общественной палаты РФ Евгений Машаров.

По словам Машарова, окончательная величина МРОТ на 2027 год станет известна в конце 2026-го. По предварительным расчетам, она будет в диапазоне 29–31 тыс. рублей.

Машаров пояснил: отпускные и командировочные увеличат, если средний дневной заработок сотрудника окажется меньше МРОТ. Больничные станут больше при отсутствии дохода в расчетном периоде, если средний заработок ниже МРОТ или стаж — менее полугода.

Эксперт добавил, что декретные выплаты и ежемесячные пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет также могут увеличиться. Это произойдет только в тех случаях, когда их сумма рассчитывается исходя из минимального заработка.

Согласно Трудовому кодексу, МРОТ не может быть меньше прожиточного минимума для работающих граждан.

Ранее в ОП предложили увеличить МРОТ до 50 тыс. рублей.