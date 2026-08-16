Пленный солдат ВСУ рассказал об отлове украинцев в Чехии: задерживали и отправляли на родину

Пленный Табунщиков: Чехия с 2024 года начала выдворять украинцев из страны Фото: REUTERS.

Власти Чехии с 2024 года начали систематически выдворять из страны украинских мужчин призывного возраста. Об этом РИА Новости рассказал сдавшийся в плен украинский военнослужащий Виталий Табунщиков.

«У меня было два выбора: либо ехать самому на Украину, либо меня полиция депортирует и тоже сдаст властям Украины. Я жил и работал нелегально. У меня была виза, она закончилась, я проработал еще полгода», — высказался пленный.

По его словам, чешские власти ужесточили контроль с начала 2024 года. Пленный также уточнил, что полиция могла просто задержать любого военнообязанного и выдать его Украине.

По его словам, местная полиция задержала троих его знакомых нелегальных украинцев от 26 до 43 лет в супермаркетах, а также проверяла документы и депортировала на Украину. Исключение составляли лишь те, кто имел статус беженца на всю семью, официальное трудоустройство и вид на жительство.

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