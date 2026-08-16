Воробьев: Мособласть ночью подверглась одной из самых массированных атак БПЛА Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Московская область минувшей ночью подверглась одной из самых массированных атак беспилотников за последнее время. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьев в Telegram.

За ночь силы противовоздушной обороны и средства радиоэлектронной борьбы сбили и подавили 187 БПЛА. Беспилотники перехватывали в Домодедове, Подольске, Ступине, Одинцове, Наро-Фоминске, Раменском, Чехове, Коломне, Кашире и Егорьевске.

Напомним, недавно мэр Москвы Сергей Собянин также комментировал ситуацию. Тогда он сообщил, что всего за неделю в направлении Московского региона летели 1743 беспилотника. Большую часть аппаратов силы ПВО нейтрализовали на дальних подступах. Еще 123 БПЛА были уничтожены непосредственно на подлете к столице.

"КП-Москва" собрал последнюю информацию по атаке БПЛА на Москву и Подмосковью.