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НовостиПроисшествия16 августа 2026 5:42

Умер один из 11 рабочих, пострадавших при пожаре на стройке в Омске

В реанимации после пожара на стройке в Омске остаются семь человек
Марк СОКОЛОВ
Умер один из 11 рабочих, пострадавших при пожаре на стройке в Омске

Умер один из 11 рабочих, пострадавших при пожаре на стройке в Омске

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Один из 11 рабочих, пострадавших при пожаре на стройке в Омске, умер в больнице. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

Погибшему было 39 лет. Мужчина находился в тяжелом состоянии после того, как получил ожоги 90% поверхности тела.

Еще семь пострадавших остаются в реанимации. Троих рабочих, состояние которых оценивалось как средней тяжести, после оказания помощи отпустили домой. По данным МИД Узбекистана, среди пострадавших есть двое граждан республики.

Пожар начался около 10:30 по местному времени на стройплощадке в микрорайоне «Кварталы Драверта». Спустя примерно два часа огонь потушили. Предварительно, утеплитель загорелся во время сварочных работ. Прокуратура Омской области организовала проверку.

Похожий пожар в начале августа произошел на другой стройке в Омске. Там загорелся утеплитель на фасаде цокольного этажа, после чего дым распространился до третьего этажа. Находившиеся внутри 20 рабочих успели самостоятельно покинуть здание. В результате происшествия никто не пострадал.