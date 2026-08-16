Метеоролог Позднякова: до конца августа в Москву придут волны летнего тепла Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова ответила на вопрос, вернется ли в Москву настоящая летняя жала до конца августа 2026 года. По словам синоптика, таких высоких показателей ждать уже не стоит, но тепло еще будет. 16 августа столбики термометров могут подняться до плюс 25-27 градусов.

В течении недели с 17 по 23 августа тоже возможны высокие температурные показатели

- Так что с летом, как говорится, прощаться еще рано. Еще летняя погода с температурой даже выше климатической нормы обещает нас порадовать во второй половине августа, — сказала Позднякова в беседе с aif.ru.

В международных прогнозах климатологов вероятность того, что 2026 год побьет исторический рекорд по температурным показателям оценивается почти в 69%.

Июль уже стал самым жарким месяцем этого года. Местные температурные рекорды зафиксированы примерно на 8,5% поверхности Земли, включая Средиземноморье, Южную Европу, западную часть России, Сибирь и Центральную Азию, пишет RT.

Тем временем, в ночь на 15 августа столбики термометров в столице опустились ниже отметки плюс 10 градусов. А на опорной метеостанции ВДНХ фиксировалось +9,7 градусов.

Синоптики отмечают, что купальный сезон в 2026 году завершился. Температура воды в Москве снизилась до +17 °C. Во время последней волны тепла температура воды может повыситься на 1-2 градуса, но только на поверхности, пишет Царьград.