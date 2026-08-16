Терапевт Волгина: коронавирус провоцирует отложенный миокардит

Терапевт Волгина: ковид провоцирует отложенный миокардит Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Доцент кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения Ирина Волгина предупредила, что перенесенный коронавирус может отложено вызвать воспаление сердечной мышцы. Так же COVID-19 приводит к фиброзу легких.

- Ковид может вызывать миокардит — воспаление сердечной мышцы. Если это произошло, возможны различные изменения вплоть до аритмии, когда человек начинает ощущать свое сердце, что оно бьется неровно, замирает, - предупреждает врач в беседе NEWS.ru.

Ковид так же оставляет неизгладимый отпечаток на легочной ткани, он провоцирует фиброз легких, разрастание соединительной ткани.

При такой ситуации орган не может полноценно выполнять свои функции, дыхательная система работает с ограничениями.

Даже реабилитация, включая дыхательную гимнастику, не дает полноценного восстановления.

Коронавирус может также вызвать тромбоз, в этой ситуации важна своевременная медицинская поддержка. В таком случае можно избежать страшных последствий. Ведь тромбозы ведут за собой любые осложнения вплоть до инфарктов, инсультов и тромбоэмболии различных органов.