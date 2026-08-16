ЦАХАЛ ликвидировал высокопоставленного командира «Хезболлах» Абу Хасана Алаа Фото: REUTERS.

Армия обороны Израиля заявила о ликвидации высокопоставленного командира подразделения «Бадр» шиитского движения «Хезболлах» Абу Хасана Алаа. Об этом сообщили в пресс-службе ЦАХАЛ.

По данным израильских военных, удар стал ответом на действия бойцов «Хезболлах» против военнослужащих ЦАХАЛ в зоне безопасности на юге Ливана.

«ЦАХАЛ ликвидировал высокопоставленного командира подразделения „Бадр“ „Хезболлах“ Абу Хасана Алаа в ответ на действия „Хезболлах“ в зоне безопасности против солдат», — говорится в заявлении.

В израильской армии утверждают, что Алаа участвовал в подготовке многочисленных атак на военных ЦАХАЛ. В частности, ему приписывают организацию запусков беспилотников со взрывчаткой в сторону израильских солдат на юге Ливана.

В начале августа израильская армия начала наносить удары по территории Ливана после новой эскалации на юге страны. В ЦАХАЛ обвинили «Хезболлах» в нарушении режима прекращения огня и заявили об атаках на израильских военных. После этого удары по объектам движения в Южном Ливане были возобновлены.