Россиянам перечислили стройматериалы, которые старят интерьер

Строительный эксперт перечислил стройматериалы, которые старят интерьер Фото: Анастасия Осипова. Перейти в Фотобанк КП

Эксперт по внутренней отделке помещений Алексей Орехов перечислил строительные материалы, которые старят интерьер. По словам эксперта, таким эффектом обладают пластиковые панели с имитацией камня и дерева.

Эти отделочные материалы принято называть «экорешениями», но многие из них уже безнадежно устарели, выглядят дешево и вредят экологии.

Например, пластиковые панели под дерево или искусственный камень содержат высокую концентрацию формальдегидов — называть это решение экологичным - самообман.

Эксперт отметил, что популярный биофильный дизайн, за который сегодня выдают несколько горшков с цветами, включает в себя гораздо более широкое понятие.

- На самом деле настоящая биофилия требует продуманной системы вертикального озеленения и интеграции растений в архитектуру, — заявил Орехов в беседе с NEWS.ru.

Эксперт призвал проверять сертификаты продукции, перед покупкой убедиться, что товары экологичны. Например, транспортировка итальянского мрамора или африканского палисандра крайне неэкологична.