МИД: Таиланд усилит меры безопасности для туристов после убийства россиян. Фото: Sun Weitong/XinHua/Global Look Press

Таиланд намерен ужесточить меры безопасности для иностранных путешественников, в том числе для граждан России. Такое заявление сделал вице-премьер и глава МИД королевства Сихасак Пхуангкеткеу в беседе с ТАСС после заседания Совместной комиссии по двустороннему сотрудничеству.

Поводом для усиления мер послужила гибель сестры и брата из России — Дианы и Романа Назимовых. Глава дипломатического ведомства подчеркнул, что безопасность гостей Таиланда остается для властей безусловным приоритетом.

Трагедия произошла в Паттайе в конце июля. В ночь с 26 на 27 июля 22-летняя Диана и 17-летний Роман уехали из дома на мотоцикле и перестали выходить на связь. Через некоторое время матери погибших пришло тревожное сообщение от дочери, содержащее лишь одно слово «Срочно!». Поиски Романа и Дианы продолжались несколько дней. Позже полиция задержала двух местных рецидивистов, подозреваемых в совершении убийства россиян.

Ранее премьер-министр Таиланда Анутхин Чанвиракун принес официальные извинения в связи с жестоким убийством брата и сестры из России.