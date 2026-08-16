Британский военный аналитик Александр Меркурис

Британский военный аналитик Александр Меркурис заявил, что экономические показатели России стали неожиданностью для Запада и фактически нанесли удар по его ожиданиям. Свое мнение он выразил в эфире YouTube-канала.

По словам эксперта, на фоне роста российского производства в США, Европе и на Украине не пересмотрели свои представления о возможностях российской экономики, хотя эти представления оказались ошибочными. Вместо анализа ситуации, как отметил Меркурис, они начали искать объяснения собственной неудачной стратегии санкций. Он добавил, что на Западе рассчитывали просто увеличить количество ограничений и нанести удары по инфраструктуре, но этот сценарий не сработал.

Аналитик подчеркнул, что российская экономика, обладающая значительными ресурсами, не столкнулась с перегрузкой, на которую, по всей видимости, делали ставку западные страны.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев сообщал, что западные санкции не смогли сломить экономику России. Противники государства пытались всячески запугивать Москву новыми ограничениями, но они оказались неэффективными.