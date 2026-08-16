ТАСС: ВСУ перебросили мобилизованных венгров под Сумы для удержания Уланова Фото: REUTERS.

ВСУ перебросили в район Уланова Сумской области несколько групп, сформированных из мобилизованных этнических венгров. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

По данным собеседника агентства, подразделения направили на сумское направление для удержания населенного пункта. Утверждается, что часть военнослужащих ранее мобилизовали в Закарпатской области.

«Несколько недель назад сотрудники территориального центра комплектования провели массовое задержание мужчин в приграничном селе Яноши Закарпатской области, откуда все мужское население без базовой военной подготовки отправили на убой в Сумскую область», — заявил источник ТАСС со ссылкой на родственников мобилизованных.

Немногим ранее сообщалось, что ВСУ пытаются восполнить нехватку личного состава на сумском направлении за счет военнослужащих из других подразделений. По данным российских силовых структур, туда начали перебрасывать в том числе служащих тактической авиации. Такие меры связывались с потерями украинских формирований на этом участке.