В Подмосковье бандит засудил следователя после исчезновения украшений на 4 млн

Преступник засудил следователя, после исчезновения украшений на 4 млн рублей Фото: Андрей МИРЕЙКО. Перейти в Фотобанк КП

В Московской области преступник, обворовавший частные дома состоятельных граждан, засудил следственные органы. А причиной стали пропавшие из кабинета следователя драгоценности, которые являлись вещественными доказательствами.

Как стало известно сайту mk.ru, в роли потерпевшего оказался член банды уроженцев Кабардино-Балкарии. Трое мужчин попали в поле зрения силовиков после череды ограблений в сентябре-октябре 2018 года. Тогда были совершены нападения на особняки в Истринском и Красногорском городских округах Подмосковья.

Налеты отличались особым цинизмом: если в доме были дети, их угрожали похитить, в ход шли угрозы огнестрельным оружием, как-то раз налетчики ранили собаку владельцев.

Отправить за решетку бандитов удалось не сразу, в первый раз суд оправдал их. Прокуратура обжаловала решение и в итоге преступники от 13 до 21 года лишения свободы.

У одного из преступников, который получил самый низкий срок, дома при обыске изъяли мужские часы Patek Philippe, женские часы Chоpard из желтого золота с 34 бриллиантами, ремень из кожи аллигатора, три кольца из желтого золота с бриллиантами и фианитами, а также детские сережки из того же металла. В общей сложности драгоценности оценили на 4 миллиона 181 тысячу 987 рублей.

Но никто из пострадавших не признал драгоценности своими, поэтому по закону их следовало вернуть осужденному. Но украшения пропали из сейфа следователя, установить при каких обстоятельствах это случилось, не вышло.

В итоге осужденный потребовал компенсировать ему стоимость пропавших вещей. Иск был удовлетворен, со следственных органов взыскали стоимость похищенных украшений, а еще 35 тысяч рублей за оплату услуг эксперта и 50 тысяч за услуги адвоката для потерпевшего.