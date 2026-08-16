Хасанова перечислила основания для внеочередного медосвидетельствования водителей Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

С 1 марта 2027 года для водителей начнет действовать новый порядок медицинского контроля. Автомобилистов будут направлять на внеочередное освидетельствование при выявлении у них врачом признаков заболеваний, несовместимых с управлением транспортом. Об этом РИА Новости рассказала юрист Камила Хасанова.

Сейчас обязательное медосвидетельствование водители проходят раз в десять лет. Однако вскоре основанием для внеплановой проверки станет любое обращение к врачу — будь то диспансеризация, плановый осмотр или прием по другому поводу. Если доктор обнаружит симптомы, препятствующие вождению, водитель получит уведомление.

На прохождение внеочередного освидетельствования отводится три месяца со дня получения предписания. Важно, что на весь этот период за автомобилистом сохраняется право управления — права не изымают автоматически. Но в случае отказа от медицинского обследования, как пояснила Хасанова, водительских прав лишат. Если же противопоказаний не найдут, права восстановят на основании медзаключения, и пересдавать экзамены не потребуется.

Напомним, что с 1 сентября 2025 года, управлять автомобилем нельзя при некоторых нарушениях цветовосприятия, в том числе при дальтонизме и приобретенной недостаточности цветового зрения. В список также входят общие расстройства психологического развития: детский и атипичный аутизм, синдромы Ретта, Аспергера и Геллера.

Также изменился порядок медицинского освидетельствования водителей на состояние опьянения. Теперь промежуток между двумя продувками составляет 15–25 минут. Также установлен строгий срок для сдачи мочи на анализ — не более 30 минут после выдачи направления.