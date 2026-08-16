МВД Латвии: полиция начала проверку в отношении патруля после общения на русском Фото: REUTERS.

В Латвии начали служебную проверку в отношении полицейского патруля после разговора с двумя мужчинами на русском языке. Об этом сообщил министр внутренних дел страны Янис Домбрава.

Инцидент произошел в приграничной зоне. Двое неизвестных обратились по-русски к военнослужащим Национальных вооруженных сил Латвии, после чего те вызвали полицию. Один из прибывших сотрудников также перешел на русский язык, поскольку мужчины утверждали, что не знают латышского. После непродолжительной беседы их отпустили, а запись произошедшего появилась в соцсетях.

«Государственная полиция Латвии начала новую служебную проверку. Теперь руководству предстоит решить, какое наказание применить к полицейским, которые дружелюбно беседовали по-русски с двумя провокаторами», — заявил Домбрава.

В латвийской полиции подтвердили начало внутреннего расследования. Материалы также передадут в Государственный языковой центр, который должен оценить, нарушил ли сотрудник требования закона о государственном языке.

Немногим ранее в Латвии ограничили использование русского языка даже в дошкольных учреждениях. В одном из детских садов Даугавпилса появилась табличка с требованием разговаривать только на государственном языке. До этого учреждение работало на русском, а затем перешло на двуязычный формат обучения.