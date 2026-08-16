The Times: Киев стал использовать британские дроны для ударов по РФ Фото: REUTERS.

Украина начала применять беспилотники британского производства для ударов вглубь территории России. Об этом пишет The Times со ссылкой на источники в ВСУ.

По данным издания, речь идет о дронах, разработанных двумя компаниями из Великобритании и затем переданных Киеву. Собеседники газеты утверждают, что такое оружие используется украинской стороной для дальних атак уже около полугода.

«Британские дроны были впервые использованы для нанесения ударов на основной территории России», — говорится в публикации.

В числе применяемых аппаратов The Times называет БПЛА Nyan, созданный дочерней структурой британской оборонной компании BAE Systems. Источники газеты утверждают, что эти беспилотники в том числе задействовали при атаках на российские нефтеперерабатывающие предприятия.

В начале июля президент РФ Владимир Путин предупредил о последствиях дальнейших ударов беспилотниками вглубь России. Он заявил, что чем больше подобных атак будет предпринимать противник, тем большую зону безопасности российским войскам придется создавать на сопредельной территории. Кроме того, президент поручил проанализировать степень вовлеченности европейских стран в боевые действия.