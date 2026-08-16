Дмитриев: мигранты едут в Сеуту, чтобы лично отблагодарить Урсулу фон дер Ляйен Фото: REUTERS.

Мигранты массово направляются в испанскую Сеуту, чтобы лично «поблагодарить» председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен за миграционную политику ЕС. Такое мнение выразил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев в соцсети X.

Глава РФПИ отреагировал на публикацию о новом прорыве африканских мигрантов через границу испанской Сеуты. Он подшутил, что все происходит не просто так.

«Мигранты приходят массово, чтобы лично поблагодарить Урсулу и других миграционно-дружественных бюрократов ЕС за их замечательные миграционные стимулы», — написал Дмитриев.

Миграционная ситуация в Сеуте обострилась в конце июля. Тогда фон дер Ляйен потребовала как можно быстрее выслать нелегальных мигрантов из испанского анклава. Мадрид и Рабат договорились совместно возвращать нарушителей в Марокко. Для усиления контроля границы испанские власти также привлекли дополнительные силы полиции и военных.