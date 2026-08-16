L’Oreal зарегистрировала товарный знак краски для волос в России Фото: REUTERS.

Французская косметическая компания L’Oreal зарегистрировала в России товарный знак Prodigy, под которым выпускается краска для волос. Об этом свидетельствуют данные Роспатента.

Заявку компания направила из Франции еще в феврале 2025 года. Регистрацию оформили по третьему классу Международной классификации товаров и услуг. Он охватывает косметические средства, кремы, масла, гели и краски для волос. Исключительное право на товарный знак будет действовать в России десять лет.

В 2022 году L’Oreal объявила о приостановке прямых продаж и новых инвестиций в РФ.

Немногим ранее испанский бренд Zara зарегистрировал в России товарный знак ZA. Заявку компания подала в марте 2025 года, а положительное решение Роспатент принял в августе 2026-го. Под этой маркой правообладатель сможет выпускать в том числе косметику и парфюмерию. При этом группа Inditex, которой принадлежит Zara, приостановила работу в России еще в 2022 году.