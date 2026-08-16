ТАСС: снайперы ВСУ убили солдат при попытке сдаться в плен ВС РФ Фото: REUTERS.

Украинские снайперы убили двух солдат ВСУ при попытке сдаться в плен российским бойцам в районе Кудиевки Харьковской области. Об этом ТАСС сообщили в силовых структурах РФ.

По данным собеседника агентства, инцидент произошел во время боев за населенный пункт. Российская группировка войск «Север» выбила оттуда украинские подразделения.

«Двое украинских солдат были убиты снайперами ВСУ при попытке сдачи в плен. С высокой долей вероятности это были заградительные отряды из групп ССО, переброшенных противником на данный участок (ЛБС – прим.ред)», — заявил источник ТАСС.

Накануне украинские военные попытались вернуть утраченные позиции силами штурмовой группы 3-го батальона 58-й отдельной мотопехотной бригады. По данным российских силовых структур, подразделение попало под комплексное огневое воздействие и было уничтожено.

Немногим ранее на харьковском направлении в плен к российским военным попала группа украинских морских пехотинцев вместе с младшим лейтенантом. Один из пленных рассказал, что подразделение получило неверные разведданные о расположении российских сил. После столкновения офицер выполнил требования бойцов ВС РФ и сложил оружие.