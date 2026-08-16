Глава КНДР Ким Чен Ын направил ответную телеграмму президенту Владимиру Путину Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Лидер КНДР Ким Чен Ын направил ответную телеграмму президенту России Владимиру Путину по случаю 81-й годовщины освобождения Кореи от японской оккупации. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи.

В своем послании Ким Чен Ын отдельно отметил роль Красной армии в освобождении Корейского полуострова. По его словам, подвиги советских солдат навсегда остались в истории страны.

«В священной истории освобождения родины нашего народа, который преградил течение истории порабощенной страны, запечатлены яркие подвиги солдат Красной армии, которые доблестно сражались в священной борьбе против совместных врагов», — говорится в телеграмме.

Глава КНДР также заявил, что гордится отношениями Пхеньяна и Москвы и традицией совместной борьбы. Он выразил уверенность, что под руководством Путина Россия продолжит защищать свой суверенитет, безопасность и территориальную целостность. Российскому президенту Ким Чен Ын пожелал здоровья и успехов в работе.

Напомним, весной северокорейский лидер подтвердил неизменность курса Пхеньяна на поддержку Москвы. В письме Путину Ким Чен Ын подчеркнул, что КНДР намерена и дальше оставаться вместе с Россией. Он назвал такую позицию выбором и непоколебимой волей северокорейского руководства.